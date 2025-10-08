Erbe d’autunno passeggiata e workshop pratico

Vieni a vivere un pomeriggio all’insegna della natura e della scoperta con la passeggiata e il workshop pratico sulle erbe spontanee autunnali. Sotto la guida esperta di Gianpaolo Bragagnini, faremo una passeggiata tra i nostri campi per conoscere e raccogliere le erbe spontanee di questa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it