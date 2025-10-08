Erbe d’autunno passeggiata e workshop pratico
Vieni a vivere un pomeriggio all’insegna della natura e della scoperta con la passeggiata e il workshop pratico sulle erbe spontanee autunnali. Sotto la guida esperta di Gianpaolo Bragagnini, faremo una passeggiata tra i nostri campi per conoscere e raccogliere le erbe spontanee di questa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: erbe - autunno
C’è un momento, tra settembre e ottobre, in cui l’aria cambia. Il giardino si svuota piano, le candele tornano sui tavoli dentro, e la cucina si riempie di profumi nuovi. È nato il nostro menu d’autunno: tartufo vero, erbe selvatiche, gesti lenti. Piatti che scaldano le - facebook.com Vai su Facebook
Lista delle erbe spontanee che si possono trovare in autunno. E come usarle in cucina per approfondire leggi l'articolo qui: - X Vai su X
Passeggiata in...fiore Mostra sul lungomare e workshop di botanica - La festa della mamma che ricorre il 14 maggio sarà un evento speciale . lanazione.it scrive
Passeggiata per la raccolta di erbe spontanee - Un'iniziativa sull'identificazione e degustazione delle erbe locali a San Piero in Bagno, organizzata dall'associazione 'Tra Monti e Valli- Si legge su ilrestodelcarlino.it