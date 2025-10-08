Follonica (Grosseto), 8 settembre 2025 – Sequestrati 23 gatti, gli animali erano stipati in un’ abitazione privata. La liberazione dei mici è stata disposta dalla Procura di Grosseto. L’intervento è stato effettuato dall’ufficio tutela animali del Comune di Follonica in collaborazione con il servizio veterinario e il servizio di igiene pubblica della Asl, presenti anche gli uomini della Municipale. I gatti, fa sapere la Procura, vivevano in un “ ambiente non idoneo alla loro vita” con un forte rischio anche per la salute dei cittadini. A seguito dell’intervento, l’Amministrazione comunale ha predisposto un ricovero temporaneo per la collocazione degli animali e sta provvedendo, con la preziosa collaborazione di personale volontario, all’alimentazione e alla fornitura di medicinali, mentre il servizio Veterinario della Asl si è messo a disposizione per l’effettuare gratuitamente le sterilizzazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Erano in pericolo, ora 23 gattini potranno essere adottati. L’appello