Era messinese l' uomo che si è buttato dal balcone prima dello sfratto

Messinatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiamava Letterio Buonomo e aveva origini messinesi l'anziano che si è buttato dal balcone prima dello sfratto. Il tragico gesto questa mattina in un condominio di Sesto San Giovanni nel Milanese. Come riporta Milano Today, tutto è accaduto poco dopo le 9 in una palazzina al civico 253 di via. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

