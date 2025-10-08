Era messinese l' uomo che si è buttato dal balcone prima dello sfratto
Si chiamava Letterio Buonomo e aveva origini messinesi l'anziano che si è buttato dal balcone prima dello sfratto. Il tragico gesto questa mattina in un condominio di Sesto San Giovanni nel Milanese. Come riporta Milano Today, tutto è accaduto poco dopo le 9 in una palazzina al civico 253 di via. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
