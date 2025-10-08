Equitazione | sei italiani presenti alla Global Champions League di Roma Ci sono Camilli e Casadei

La Global Champions League e il Global Champions Tour 2025 fanno tappa a Roma nel fine settimana. Nella cornice del Circo Massimo capitolino, si terranno la gara a squadre e quella individuale del massimo circuito equestre di salto ostacoli. Ben 6 i binomi che vedranno un cavaliere o un'amazzone italiana protagonisti, nelle varie formazioni presenti sul tracciato romano. Giulia Martinengo Marquet si schiererà nella line up delle Cannes Stars, mentre Emanuele Camilli sarà in concorso con i Riesenbeck International e Giacomo Casadei con i Doha Falcons. Poi un team tutto italiano, i Paris Panthers: la compagine di matrice francese sarà rappresentata da Clara Pezzoli e da Eugenio e Guido Grimaldi, in un tris azzurro che proverà a stupire nella prova del venerdì pomeriggio.

