Equitazione | a Roma arrivano Global Champions League e Global Champions Tour
Il mondo equestre del salto ostacoli é pronto a fare tappa a Roma: dal 10 al 12 ottobre sarà tempo infatti del 14esimo appuntamento stagionale della Global Champions League e Global Champions Tour, il circuito più importante al mondo per la specialità. Dopo il weekend di pausa riservato alla Finals di Barcellona della League of Nations, i binomi formati da cavalli e amazzoni o cavalieri tornano quindi in gara per uno degli appuntamenti a squadre e individuali più iconici del pianeta. Sui tracciati del Circo Massimo, a differenza di quanto accade con Villa Borghese a fine maggio in occasione del Piazza di Siena, ci si contendono vittorie di tappa e punti preziosi in vista del gran finale di stagione, con i Playoff in programma a Praga dal 20 al 23 novembre prossimi. 🔗 Leggi su Oasport.it
