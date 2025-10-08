Equalize Enrico Pazzali interrogato per 10 ore | Totale estraneità alle accuse
È stato interrogato ieri per 10 ore fino a tarda notte Enrico Pazzali, fondatore di Equalize ed ex presidente di Fiera Milano. Le attività illecite ricostruite dall'inchiesta della procura di Milano, tra accessi abusivi alle banche dati come lo Sdi, sarebbero state compiute a sua insaputa, ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
