Equalize Enrico Pazzali interrogato per 10 ore | Totale estraneità alle accuse

Milanotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato interrogato ieri per 10 ore fino a tarda notte Enrico Pazzali, fondatore di Equalize ed ex presidente di Fiera Milano. Le attività illecite ricostruite dall'inchiesta della procura di Milano, tra accessi abusivi alle banche dati come lo Sdi, sarebbero state compiute a sua insaputa, ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: equalize - enrico

Caso Equalize, per i pm Enrico Pazzali era "ideatore e promotore dell'associazione a delinquere"

Caso Equalize, chiusa l'inchiesta: per i pm Enrico Pazzali era "ideatore e promotore dell'associazione a delinquere"

Caso Equalize, Enrico Pazzali tra i 15 indagati per dossieraggio su vip e politici

equalize enrico pazzali interrogatoEqualize, Enrico Pazzali interrogato per 10 ore: "Totale estraneità alle accuse" - È stato interrogato ieri per 10 ore fino a tarda notte Enrico Pazzali, fondatore di Equalize ed ex presidente di Fiera Milano. Come scrive milanotoday.it

equalize enrico pazzali interrogatoPazzali bussa dai pm. Il caso Equalize non è ancora chiuso - L’ex capo di Fondazione Fiera Milano ha chiesto di essere sentito. Riporta editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Equalize Enrico Pazzali Interrogato