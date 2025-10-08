Ep684 – Ilaria Salis il Parlamento UE conferma l’immunità | salva per un voto – Caso Ramy il pm chiede l’incidente probatorio
Ilaria Salis mantiene l’immunità, il Parlamento Ue si esprime a favore con un voto di scarto. L’eurodeputata di Avs: “Siamo tutti antifascisti”. Botta e risposta Tajani-Salvini. Caso Ramy, il pm chiede l’incidente probatorio per una nuova perizia nell’inchiesta per omicidio stradale sull’amico 22enne e il carabiniere del Radiomobile: “Accertare la dinamica”. Casini “apostolo” delle tagliatelle, le porta in Senato: “Difendo il made in Italy unendo destra e sinistra”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: ep684 - ilaria
Ilaria Salis, il Parlamento Ue voterà per l'immunità: cosa succede in caso di revoca - Domattina la commissione Juri del Parlamento Europeo voterà, a porte chiuse, sulla richiesta di revoca dell'immunità per Ilaria Salis, eurodeputata di Avs, accusata dall'Ungheria di aver aggredito due ... Scrive tg24.sky.it
Ilaria Salis, sì all'immunità per un voto: «Ho fiducia nel voto della plenaria, mi proteggerà dal regime di Orbán». Budapest: è una criminale pericolosa - La Commissione Affari giuridici dell'Eurocamera ha respinto la revoca dell'immunità di Ilaria Salis. Riporta ilgazzettino.it