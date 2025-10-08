Ep684 – Ilaria Salis il Parlamento UE conferma l’immunità | salva per un voto – Caso Ramy il pm chiede l’incidente probatorio

Ilaria Salis mantiene l’immunità, il Parlamento Ue si esprime a favore con un voto di scarto. L’eurodeputata di Avs: “Siamo tutti antifascisti”. Botta e risposta Tajani-Salvini. Caso Ramy, il pm chiede l’incidente probatorio per una nuova perizia nell’inchiesta per omicidio stradale sull’amico 22enne e il carabiniere del Radiomobile: “Accertare la dinamica”. Casini “apostolo” delle tagliatelle, le porta in Senato: “Difendo il made in Italy unendo destra e sinistra”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

