Enjoy Barocco al TTG 2025 | la Sicilia barocca tra strategia integrata dati e innovazione

Palermotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal cuore della Sicilia sud-orientale al TTG Travel Experience di Rimini: Enjoy Barocco, la Destination Management Organization (DMO) promossa dal GAL Terra Barocca, sarà tra i protagonisti dell’edizione 2025 della fiera del turismo più importante in Italia, in programma dall’8 al 10 ottobre. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

