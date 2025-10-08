Enit | cresce il turismo in Italia Entro fine anno 3,2 milioni di posti di lavoro
Il turismo in Italia continua ad essere un traino di crescita e sviluppo, come dimostrano gli ultimi dati presentati oggi da ENIT, in occasione di TTG Travel Experience 2025, la più importante fiera B2B dedicata al turismo in Italia e una delle principali piattaforme europee per la promozione del prodotto turistico. Un evento che, anno dopo anno, si conferma come crocevia strategico per operatori, istituzioni, buyer internazionali e media, e che rappresenta per ENIT un’occasione imprescindibile per riaffermare il proprio ruolo di regia, coordinamento e visione nel panorama turistico nazionale. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: enit - cresce
Il turismo delle radici è uno dei settori più promettenti del momento: vale già 8 miliardi di euro e cresce ogni anno. Con ROOTS-IN hai l’occasione di entrarci da protagonista. Cosa ti aspetta al workshop B2B: - Incontri esclusivi con 70 buyer selezionati da ENIT - facebook.com Vai su Facebook
Il traffico aereo chiude il Q4 2024 con 5,7 milioni di prenotazioni: +8,3% rispetto al 2023. Segnali chiari di una domanda in crescita, tra turismo, mobilità e-business travel. Il 2025 parte con slancio. ? #DatiTurismoENIT #Turismo #Aeroporti #Mobilità #Trave - X Vai su X
Enit: cresce il turismo in Italia. Entro fine anno 3,2 milioni di posti di lavoro - Leggi su Sky TG24 l'articolo Enit: cresce il turismo in Italia. Segnala tg24.sky.it
L'Enit fa la radiografia del turismo in Italia: quasi 240 miliardi di pil nel 2025 - I turisti hanno speso 185 miliardi di euro: 124,6 generati dagli italiani e i restanti 60,4miliardi da visitatori internazionali ... Secondo msn.com