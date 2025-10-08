Il turismo in Italia continua ad essere un traino di crescita e sviluppo, come dimostrano gli ultimi dati presentati oggi da ENIT, in occasione di TTG Travel Experience 2025, la più importante fiera B2B dedicata al turismo in Italia e una delle principali piattaforme europee per la promozione del prodotto turistico. Un evento che, anno dopo anno, si conferma come crocevia strategico per operatori, istituzioni, buyer internazionali e media, e che rappresenta per ENIT un’occasione imprescindibile per riaffermare il proprio ruolo di regia, coordinamento e visione nel panorama turistico nazionale. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Enit: cresce il turismo in Italia. Entro fine anno 3,2 milioni di posti di lavoro