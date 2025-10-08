eni award 2025 premiati i migliori ricercatori in energia e ambiente

Si è svolta mercoledì 8 ottobre 2025, al Palazzo del Quirinale, la cerimonia di premiazione degli Eni Award alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del presidente del Consiglio di amministrazione di Eni Giuseppe Zafarana e dell’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi, la cerimonia di premiazione degli Eni Award. Giunto alla sua 17esima edizione, il premio è considerato un punto di riferimento a livello internazionale per la ricerca nei campi dell’ energia e dell’ ambiente e testimonia l’importanza che la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica hanno per il Gruppo e il suo impegno a favorire la sostenibilità e l’accesso all’energia, in accordo con i 17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni unite. 🔗 Leggi su Lettera43.it

