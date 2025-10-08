Energia Lippolis | Domani a Brindisi accendiamo i riflettori sulla filiera italiana

Brindisireport.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - “Mentre l’Italia accelera sulla produzione di energia pulita, la vera sfida per la nostra autonomia strategica si gioca sulla forza della nostra filiera industriale. Parliamo di un ecosistema di oltre 55.000 imprese e più di 800.000 addetti, un patrimonio di competenze e innovazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: energia - lippolis

Lippolis: “con 'I Colori dell’Energia’, disegniamo la filiera industriale del futuro”

Energia, Lippolis: " Transizione energetica. A Brindisi, con ‘I Colori dell’Energia’, disegniamo la filiera industriale del futuro” - Dal 9 al 13 ottobre saranno presenti nella città pugliese rappresentanti del governo, delle istituzioni, del mondo della ricerca e delle imprese. Come scrive brindisisera.it

Da Lippolis a Danese: domani il cambio al timone di Confindustria Brindisi - Brindisi, 29 settembre 2025 – Domani, martedì 30 settembre, il Castello Alfonsino–Aragonese (Forte a Mare) farà da cornice all’Assemblea Generale di Confindustria Brindisi, chiamata a eleggere il nuov ... Scrive brindisisera.it

Cerca Video su questo argomento: Energia Lippolis Domani Brindisi