C rescono in un tempo che sembra chiedere loro di essere sempre perfetti e performanti. Ogni loro scelta, idea, azione, diventa un indicatore che va analizzato. E mentre gli adulti parlano di loro come di una “generazione fragile”, i ragazzi e le ragazze della Gen Z cercano soltanto di trovare un equilibrio possibile tra la paura di sbagliare e la voglia di costruirsi un futuro che li renda felici. E dietro quella che spesso viene letta come apatia, si nasconde una vitalità silenziosa: la speranza di essere visti, ascoltati, riconosciuti. “Come se non ci fosse un domani”, arriva al cinema il documentario su Ultima Generazione X La paura di fallire della Gen Z: lo studio Ipsos per l’Osservatorio Giovani Toniolo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Empatia, valori morali e paura del fallimento: la fotografia che emerge dallo studio Ipsos sugli adolescenti italiani è complessa, e contraddice molti luoghi comuni