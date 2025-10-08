Emis Killa truffato da una raccolta fondi fake | Infami che usano la foto di una bimba che è venuta a mancare

Emis Killa credeva di aver donato soldi per una raccolta fondi volta ad aiutare una bambina malata, invece era tutto fake. Nelle ultime ore il video contro gli hater: "L'ho fatto per segnalare che ci sono infami che raccolgono soldi usando la foto di una bambina che è venuta a mancare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Ho donato soldi per una bambina malata, ma quella raccolta era una truffa. C’è sempre un infame pronto ad approfittarsene”: Emis Killa si infuria sui social - Il rapper ha scoperto che la raccolta fondi alla quale aveva contribuito era falsa e ha denunciato tutto sui social ... Segnala ilfattoquotidiano.it