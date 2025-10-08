Emis Killa truffato da una falsa raccolta fondi | la beneficenza si trasforma ancora in un caso social

Un gesto di solidarietà si è trasformato in un incubo mediatico. Emis Killa, convinto di aiutare una bambina gravemente malata, aveva aderito a una raccolta fondi che si è rivelata una frode. La scena, commovente e apparentemente autentica, lo aveva spinto a donare senza esitazioni. Ma alcuni dettagli sospetti lo hanno indotto a chiedere verifiche direttamente a GoFundMe. La risposta non ha lasciato dubbi: l’account era collegato a più raccolte truffaldine, tutte eliminate in blocco. A rassicurarlo è arrivata anche la conferma del rimborso delle somme donate, esteso a tutti i benefattori caduti nello stesso inganno. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Emis Killa truffato da una falsa raccolta fondi: la beneficenza si trasforma (ancora) in un caso social

In questa notizia si parla di: emis - killa

