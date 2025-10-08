Emis Killa scopre una falsa raccolta fondi per una bimba malata ma gli haters lo accusano di cercare pubblicità

Dopo essere caduto nella truffa, il rapper ha messo in guardia i suoi follower. E a chi non ha apprezzato il gesto, ha spiegato: «Se vengo a scoprire una roba del genere, quantomeno mi premuro che nessuno venga inc**o come hanno fatto con me». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Emis Killa scopre una falsa raccolta fondi per una bimba malata (ma gli haters lo accusano di cercare pubblicità)

In questa notizia si parla di: emis - killa

Da Emis Killa a Bob Sinclar, la "Villa" svela programma e ospiti del mese di agosto

Emis Killa torna live: gli ospiti di Em16 e la battle freestyle che omaggia il Muretto

Emis Killa, ospiti del concerto evento EM16 anche Guè, Lazza, Paky

Emis Killa denuncia falsa raccolta fondi per una bimba malata, ma lo accusano di cercare visibilità. La replica: «Rompete i c******i» - X Vai su X

Certificazioni FIMI di J-Ax *SINGOLI: -Se il mondo fosse (& Emis Killa, Club Dogo, Marracash): Disco di platino (+30.000) -Bimbiminkia4life: Disco d’oro (+25.000) -Uno di quei giorni (feat. Nina Zilli): Disco di platino (+50.000) -Il bello d’esser brutti: Disco di plati - facebook.com Vai su Facebook

Emis Killa denuncia una falsa raccolta fondi a favore di una bambina malata, ma gli haters lo accusano di cercare visibilità. La replica: «Rompete i c******i, non siete mai ... - Dopo aver scoperto di essere stato truffato, il rapper ha voluto mettere in guardia i follower da simili raggiri, ma non tutti hanno apprezzato il suo gesto ... Da corriere.it

“Mi hanno truffato”: il racconto di Emis Killa, ma sui social lo accusano - Emis Killa, nome d’arte di Emiliano Giambelli, ha raccontato sui social una vicenda che lo ha profondamente scosso. donnaglamour.it scrive