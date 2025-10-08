Emis Killa denuncia una raccolta fondi falsa ma viene accusato di cercare visibilità

La raccolta fondi denunciata da Emis Killa è un falso, nonostante ciò i follower lo hanno accusato di cercare visibilità.

emis killa denuncia raccolta“Ho donato soldi per una bambina malata, ma quella raccolta era una truffa. C’è sempre un infame pronto ad approfittarsene”: Emis Killa si infuria sui social - Il rapper ha scoperto che la raccolta fondi alla quale aveva contribuito era falsa e ha denunciato tutto sui social ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

emis killa denuncia raccoltaEmis Killa truffato da una raccolta fondi fake: “Infami che usano la foto di una bimba che è venuta a mancare” - Emis Killa credeva di aver donato soldi per una raccolta fondi volta ad aiutare una bambina malata, invece era tutto fake ... Segnala fanpage.it

