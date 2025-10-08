Emilia 2 milioni per il relax dei drogati | la delibera che fa discutere

Leggi la delibera e subito ti torna alla mente l’ultimo frame di C’era una volta in America, con Bob De Niro che sorride obnubilato dalla morfina nella fumeria d’oppio, comodo fra i tendaggi e i cuscini. La Regione Emilia-Romagna potrebbe usare l’immagine simbolica per lanciare l’operazione «Sballo pulito», l’ultima trovata di una giunta fortemente determinata a fare concorrenza ad Amsterdam e alle città cuori di tenebra del Sudest asiatico. Dopo essere stato superato a sinistra da Matteo Lepore, che a Bologna ha organizzato la distribuzione di 300 pipe da crack, il governatore Michele De Pascale ha trovato il modo di tornare in testa – nel gran premio della follia istituzionale – stanziando 2 milioni di euro all’anno (già confermati anche per il 2026, quindi 4) per il relax dei tossicodipendenti. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Emilia, 2 milioni per il “relax” dei drogati: la delibera che fa discutere

In questa notizia si parla di: emilia - milioni

Ticket sanitari, oltre 21 milioni di euro non riscossi: l’Emilia-Romagna rafforza il recupero crediti. Le misure

Nidi e scuole dell’infanzia, in Emilia Romagna 34 milioni di euro per rafforzare o servizi nel 2025

Educazione musicale, l’Emilia Romagna investe: 2,6 milioni per 25 progetti. Particolare attenzione agli alunni con disabilità

Emilia-Romagna, 31 milioni di euro per ristrutturare hotel e campeggi: «Addio alle vecchie strutture, il turismo deve rinnovarsi» - X Vai su X

STRATEGIE COMUNI Emilia Romagna che sul turismo rilancia anche il piano per la riqualificazione delle strutture ricettive: genererà investimenti per almeno 60 milioni di euro. Regione Emilia-Romagna Segreteria di Stato Turismo - facebook.com Vai su Facebook

In Emilia è corsa al digitale: 2 milioni alle imprese per l’innovazione - Dal 25 settembre scatterà la corsa ai contributi per la transizione digitale delle imprese emiliane. Lo riporta repubblica.it

Emilia Romagna: piano straordinario da oltre 11 milioni contro peste suina -2- - Romagna e la filiera dei salumi e' la piu' consolidata e strutturata a livello nazionale, dove ... ilsole24ore.com scrive