Emergenza sanità | in quattro anni sempre meno medici e infermieri in Piemonte
Secondo Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, tra il 2019 e il 2023 il Piemonte ha perso 283 medici e 473 infermieri.A denunciare la situazione è il Pd, che sottolinea che "medici e infermieri sono diminuiti in Piemonte da quando governa il Presidente Cirio. Il Pd lo aveva.
In questa notizia si parla di: emergenza - sanit
