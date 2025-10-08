Emergenza idrica in Irpinia le sospensioni programmate dall' 8 al 9 ottobre
Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa della notevole e perdurante diminuzione dell'apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario procedere alla chiusura notturna dei serbatoi a servizio dei seguenti Comuni: GESUALDO: C.da Ariella, C.da Carpignano, C.da Torre dei Monaci, C.
In questa notizia si parla di: emergenza - idrica
