Emergenza carceri nuovi agenti in arrivo a Gazzi e Barcellona

Boccata d'ossigeno per gli organici della polizia penitenziaria nelle carceri di Messina e provincia. Con la conclusione del 185° Corso Allievi della polizia penitenziaria, 2060 nuovi agenti entreranno in servizio presso gli istituti penitenziari italiani.In particolare a Gazzi entreranno in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

