Emergenza abitativa | dalla Regione Emilia-Romagna 300 milioni di euro anche per l’affitto calmierato
Bologna, 8 ottobre 2025 – Trecento milioni di euro sul piatto per ristrutturare tutti gli appartamenti di residenza pubblica (Erp) e di edilizia sociale (Ers) ora sfitti perché inagibili o indecorosi. E poi assegnare le case appena rifatte a lavoratori e lavoratrici a reddito medio e medio basso a prezzo calmierato. In questo modo – spiega la Regione – vengono riqualificare i fabbricati Erp anche in un’ottica di risparmio energetico e superamento delle barriere architettoniche E’ il piano della Regione Emilia-Romagna che ha approvato l’avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse ( qui la pagina della Regione ) da parte di Comuni e Aziende casa Emilia-Romagna (Acer). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Città Nel Futuro 2030 - 2050 Vi aspetto domani #8ottobre alMAXXI - Auditorium per parlare delle "#CittàNelFuturo" e 'dell'emergenza abitativa'. Panel II - Le Grandi Sfide: adattamento e emergenza abitativa h. 11.30
Da oggi al 9 ottobre #Roma ospita la Conferenza "Città nel futuro 2030–2050", promossa da Ance e diretta da Francesco Rutelli: tre giorni di incontri, mostre e dibattiti dedicati al #futuro delle città, tra emergenza abitativa, adattamento climatico e #rigenerazion
Emergenza casa in Emilia-Romagna, allarme del Sunia: 2801 sfratti nel 2024 - Il report del sindacato: aumentati del 16,3% le esecuzioni per finita locazione. Riporta corrieredibologna.corriere.it
Emergenza abitativa in Emilia Romagna, il piano della regione - La Regione pronta a recuperare alloggi popolari sfitti: sono intervenuti il governatore Michele de Pascale e l'assessore regionale alle Politiche abitative Giovanni Paglia La Regione pronta a ... Si legge su ilrestodelcarlino.it