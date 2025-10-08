Bologna, 8 ottobre 2025 – Trecento milioni di euro sul piatto per ristrutturare tutti gli appartamenti di residenza pubblica (Erp) e di edilizia sociale (Ers) ora sfitti perché inagibili o indecorosi. E poi assegnare le case appena rifatte a lavoratori e lavoratrici a reddito medio e medio basso a prezzo calmierato. In questo modo – spiega la Regione – vengono riqualificare i fabbricati Erp anche in un’ottica di risparmio energetico e superamento delle barriere architettoniche E’ il piano della Regione Emilia-Romagna che ha approvato l’avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse ( qui la pagina della Regione ) da parte di Comuni e Aziende casa Emilia-Romagna (Acer). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Emergenza abitativa: dalla Regione Emilia-Romagna 300 milioni di euro (anche) per l’affitto calmierato