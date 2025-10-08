Emanuela Orlandi le dichiarazioni in esclusiva del fratello Pietro dopo l’audizione | C’è chi rema contro abbiamo chiesto di consultare i diari di Carlo Azelio Ciampi
Oltre due ore è durata l’audizione di Pietro Orlandi, ascoltato dalla commissione di inchiesta che indaga sulle scomparse della sorella Emanuela e di Mirella Gregori, le due 15enne scomparse nel cuore di Roma nell’estate del 1983. Due ore e mezzo in cui il fratello della cittadina vaticana scomparsa, per la seconda volta, ha condensato 42 anni di ricerche, angoscia e depistaggi. L’audizione. “La Commissione risolverà sicuramente il caso di Mirella, è una mia convinzione – ha detto Orlandi all’uscita da Palazzo San Macuto – lì non c’è il Vaticano di mezzo, qui c’è’, sono due storie completamente diverse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
