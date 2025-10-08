Emanuela Orlandi fratello Pietro in Vaticano | Dietro il sequestro un ricatto
Dopo 42 anni di battaglie, dubbi e silenzi, Pietro Orlandi è tornato davanti alla Commissione parlamentare che indaga sulla scomparsa della sorella Emanuela e di Mirella Gregori. Due ore e mezza di audizione per ripercorrere una vicenda ancora piena di ombre, tra accuse al Vaticano, documenti controversi e nuovi appelli alla verità. Durante l’audizione a Palazzo San Macuto, Orlandi ha ribadito la sua convinzione che le due scomparse – seppur coeve – siano molto diverse: “La Commissione risolverà sicuramente il caso di Mirella, lì il Vaticano non c’entra. Per Emanuela, invece, la strada è più complessa, perché porta dentro le mura vaticane”. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
