Dopo 42 anni di battaglie, dubbi e silenzi, Pietro Orlandi è tornato davanti alla Commissione parlamentare che indaga sulla scomparsa della sorella Emanuela e di Mirella Gregori. Due ore e mezza di audizione per ripercorrere una vicenda ancora piena di ombre, tra accuse al Vaticano, documenti controversi e nuovi appelli alla verità. Durante l’audizione a Palazzo San Macuto, Orlandi ha ribadito la sua convinzione che le due scomparse – seppur coeve – siano molto diverse: “La Commissione risolverà sicuramente il caso di Mirella, lì il Vaticano non c’entra. Per Emanuela, invece, la strada è più complessa, perché porta dentro le mura vaticane”. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Emanuela Orlandi, fratello Pietro in Vaticano: "Dietro il sequestro un ricatto"