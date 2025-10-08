Elvira Donnarumma l’emancipazione femminile e la canzone napoletana

Nello spazio di LetteralMente Donna una donna eccezionale che è diventata simbolo della canzone napoletana. Il suo nome è Elvira Donnarumma e questa è la sua storia. Elvira Donnarumma, una star sin da bambina. Elvira Donnarumma, fonte youtube.com Come scrisse il poeta Libero Bovio, come riportato da Cose di Napoli, Elvira Donnarumma non era ne alta ne bella ma aveva due occhi “luminosi, irrequieti e ridenti che scintillano sotto la fronte ricciuta” e una voce eccezionale. Il suo talento infatti la fece eccellere sin da quando era una bambina che accompagnava il padre, un sarto e modesto attore, nei teatrini della Napoli dei primi del 900?. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

