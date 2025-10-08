Elon Musk dice addio alle auto elettriche | Tesla pensa ad un nuovo business rivoluzionario

Il fondatore di Tesla, Elon Musk, ha già pensato al suo prossimo business per scacciare via la crisi. Ecco cosa ha in mente il genio sudafricano. Elon Musk è tra le menti più illuminati dei nostri tempi, essendo diventato miliardario molto giovane, operando nel settore dei pagamenti digitali e poi nell’intricata industria dell’ automotive 2.0. Le sue idee sono sempre risultate vincenti, ma con la crisi che sta investendo il comparto elettrico in Europa persino Musk sta soffrendo. Gli utili – pari a 1,2 miliardi di dollari – di Tesla sono calati del 16% rispetto allo stesso periodo del 2024 (del 12% anno su anno), con un margine operativo del 4,1% (contro il 6,3% precedente). 🔗 Leggi su Game-experience.it

