Elkann si arrenderà all’ingresso di Tether nel Cda Juventus? Ardoino è il sesto uomo più ricco d’Italia nel 2025
Questi giorni di sosta potrebbero portare nuova linfa in casa Juventus. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, infatti, Tether – colosso di criptovalute che nel corso degli ultimi mesi ha acquisito quote della società bianconera fino a oltre il 10% delle azioni – è pronta a presentare una propria lista di candidati per il Cda che si rinnoverà il prossimo 7 novembre. Tether-Juventus, le ultime di Tuttosport. “E il nuovo Cda potrebbe essere caratterizzato soprattutto dall’ingresso di Paolo Ardoino, che potrebbe rappresentare una svolta importante, dal punto di vista soprattutto finanziario, per il futuro del club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
A Torino, il corteo delle studentesse e degli studenti ha provato a raggiungere le Ogr dove si teneva la conferenza Italian Tech con John Elkann, Ursula von der Leyen e Jeff Bezos. I manifestanti si sono introdotti nel cantiere del campus del politecnico, arrivan
Sulla Juventus le mani di Tether: così Elkann sfrutta il suo Economist per allontanare Ardoino - E a sfidarlo c’è un avversario ingombrante, Tether, una delle maggiori società di criptovalute del mondo, che emette Usdt, ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it