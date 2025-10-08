Elisabetta Canalis il nuovo fidanzato è bellissimo e molto famoso | di chi si tratta

Personaggi TV. C’è un nuovo amore nella vita di Elisabetta Canalis, e questa volta sembra proprio che la showgirl non voglia più nascondersi. Dopo settimane di indiscrezioni e voci di corridoio, la conferma è arrivata: accanto all’ex velina di Striscia la Notizia c’è Alvise Rigo, ex rugbista e oggi attore e volto televisivo. La coppia è stata sorpresa da Chi Magazine in un noto hotel a cinque stelle nel cuore di Milano, dove avrebbe trascorso una notte insieme. Le immagini pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini parlano chiaro: sorrisi complici, atteggiamenti affettuosi e nessuna voglia di smentire. 🔗 Leggi su Tvzap.it

