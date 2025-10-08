Elisabetta Canalis e Alvise Rigo stanno insieme? Le foto non lasciano dubbi
Elisabetta Canalis e Alvise Rigo hanno una frequentazione e a testimoniarlo sarebbero diverse foto pubblicate da Chi. Il giornale li ha paparazzati mentre stavano entrando nell’Hotel Casa Cipriani di Milano per poi uscire al mattino seguente, sempre insieme. I due si sono conosciuti a luglio, in occasione della registrazione del reality Netflix "Physical: da 100 a 1" e pare che sul set si siano innamorati. Ad agosto il giornalista Giuseppe Candela aveva lanciato l’indiscrezione su una possibile frequentazione. Successivamente i due sono stati fotografati qualche settimana fa durante un evento all’Apollo Club di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
