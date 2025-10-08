Elisabetta Canalis e Alvise Rigo a Milano | notte in hotel dopo un giro in moto

Gazzetta.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli avvistamenti della presunta coppia continuano a susseguirsi, ma di annunci ufficiali ancora non se ne parla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

elisabetta canalis e alvise rigo a milano notte in hotel dopo un giro in moto

© Gazzetta.it - Elisabetta Canalis e Alvise Rigo a Milano: notte in hotel dopo un giro in moto

In questa notizia si parla di: elisabetta - canalis

Elisabetta Canalis festeggia i dieci anni della figlia con l’ex marito Brian: un momento speciale da ricordare

Diletta Leotta ed Elisabetta Canalis a cena insieme tra sandali-morso e look total white

Elisabetta Canalis, grinta e allenamento a colpi di kick boxing

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo a Milano: notte in hotel dopo un giro in moto - Gli avvistamenti della presunta coppia continuano a susseguirsi, ma di annunci ufficiali ancora non se ne parla ... Si legge su msn.com

elisabetta canalis alvise rigoElisabetta Canalis e Alvise Rigo si ritrovano a Milano e alimentano il gossip - Dopo il romantico viaggio in California, Elisabetta Canalis e Alvise Rigo si sono ritrovati a un evento a Milano. Secondo gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Elisabetta Canalis Alvise Rigo