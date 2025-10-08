Elisabetta Canalis ambassador della nuova linea high protein di pasta De Cecco FOTO

Ha il volto di Elisabetta Canalis la nuova linea ad alto valore proteico di pasta De Cecco. La storica azienda di Fara San Martino ha scelto lei quale ambassador d'eccezione della ‘high protein’: una liena di pasta che sposa il gusto autentico italiano con un profilo nutrizionale potenziato.I. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: elisabetta - canalis

Elisabetta Canalis festeggia i dieci anni della figlia con l’ex marito Brian: un momento speciale da ricordare

Diletta Leotta ed Elisabetta Canalis a cena insieme tra sandali-morso e look total white

Elisabetta Canalis, grinta e allenamento a colpi di kick boxing

Elisabetta Canalis a Milano in moto con Alvise Rigo #elisabettacanalis #alviserigo #7ottobre https://tgcom24.mediaset.it/people/elisabetta-canalis-milano-moto-alvise-rigo_104381178-202502k.shtml… - X Vai su X

Elisabetta Canalis ha una nuova fiamma? Secondo il gossip, il fortunato sarebbe Alvise Rigo, rugbista ed ex concorrente di Ballando con le stelle. A Ciao Maschio, il programma di Nunzia De Girolamo, in onda il sabato su Rai1 alle 17.10, lui ne parla per la pri - facebook.com Vai su Facebook

Elisabetta Canalis ambassador De Cecco per la linea High Protein - De Cecco rafforza il legame tra tradizione e innovazione con una nuova collaborazione: Elisabetta Canalis diventa ambassador della linea High Protein, nata per coniugare gusto autentico e benessere nu ... Si legge su foodaffairs.it

De Cecco lancia la pasta High Protein con Elisabetta Canalis e incrementa gli investimenti media del 30% - Per la nuova gamma proteica la comunicazione sarà su digital e in- Secondo engage.it