Elisa Polcino uccisa dal marito a Paupisi l'autopsia | colpita una sola volta alla testa con una pietra
I primi risultati dell'autopsia su Elisa Polcino, 49enne uccisa dal marito Salvatore Ocone a Paupisi, confermerebbero le prime ipotesi: la donna è stata colpita alla testa con una pietra. Nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia anche su Cosimo, figlio 15enne della coppia, ucciso anche lui dal padre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
