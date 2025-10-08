Elisa Polcino uccisa dal marito a Paupisi l'autopsia | colpita una sola volta alla testa con una pietra

I primi risultati dell'autopsia su Elisa Polcino, 49enne uccisa dal marito Salvatore Ocone a Paupisi, confermerebbero le prime ipotesi: la donna è stata colpita alla testa con una pietra. Nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia anche su Cosimo, figlio 15enne della coppia, ucciso anche lui dal padre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: elisa - polcino

Femminicidio di Elisa Polcino, la corsa disperata del terzo figlio da Rimini: “Non credevo papà potesse farlo”

Elisa Polcino uccisa dal marito a colpi di pietra dopo una lite davanti la loro casa, l'omicidio nel Beneventano: l'uomo è in fuga

Uccide la moglie a colpi di pietra e scappa, Elisa Polcino morta a 49 anni. L'orrore dopo una lite

elisa polcino uccisa maritoElisa Polcino uccisa dal marito a Paupisi, l’autopsia: colpita una sola volta alla testa con una pietra - I primi risultati dell'autopsia su Elisa Polcino, 49enne uccisa dal marito Salvatore Ocone a Paupisi, confermerebbero le prime ipotesi: la donna è stata ... Si legge su fanpage.it

elisa polcino uccisa maritoPaupisi, Elisa Polcino uccisa a pietrate: il marito fermato a Campobasso. In auto il cadavere del figlio 15enne, la sorella di 16 anni ferita a sassate - Fermato in Molise il 58enne Salvatore Ocone, ricercato da questa mattina dopo il ritrovamento del cadavere della moglie 49enne in provincia di Benevento. Scrive quotidiano.net

