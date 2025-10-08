Elio Germano è il miglior attore italiano | tre grandi film con l’attore protagonista

L’attore Elio Germano si conferma uno dei pilastri del cinema italiano contemporaneo, un artista capace di interpretare personaggi complessi e profondi, spesso portatori di lotte sociali e grandi ideali. La sua carriera è una costellazione di successi, culminata con la recente vittoria del David di Donatello 2025 come miglior attore protagonista per l’interpretazione di Enrico Berlinguer nel film Berlinguer – La grande ambizione. Il trionfo con Berlinguer ma non solo. Il David di Donatello 2025 come miglior attore protagonista è arrivato per la sua magistrale interpretazione di Enrico Berlinguer, segretario del partito comunista italiano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

