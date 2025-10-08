Elio Germano è il miglior attore italiano | tre grandi film con l’attore protagonista
L’attore Elio Germano si conferma uno dei pilastri del cinema italiano contemporaneo, un artista capace di interpretare personaggi complessi e profondi, spesso portatori di lotte sociali e grandi ideali. La sua carriera è una costellazione di successi, culminata con la recente vittoria del David di Donatello 2025 come miglior attore protagonista per l’interpretazione di Enrico Berlinguer nel film Berlinguer – La grande ambizione. Il trionfo con Berlinguer ma non solo. Il David di Donatello 2025 come miglior attore protagonista è arrivato per la sua magistrale interpretazione di Enrico Berlinguer, segretario del partito comunista italiano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: elio - germano
Questione di karma, stasera su Rai 3 la commedia con Fabio De Luigi ed Elio Germano
Triplo Sound Festival 2025 a Orvieto: musica, inclusione e sostenibilità con Elio Germano, Teho Teardo, Simona Atzori e Micah P. Hinson
Tre Ciotole: ecco il trailer del film con Alba Rohrwacher e Elio Germano tratto dal romanzo di Michela Murgia
Cosa significa essere davvero vivi? Nel film tratto dall'ultimo libro di Michela Murgia seguiamo Marta (Alba Rohrwacher) e Antonio (Elio Germano), una donna e un uomo colti nel momento in cui si lasciano - facebook.com Vai su Facebook
#TreCiotole, cast del film sul libro di Michela Murgia con Alba Rohrwacher ed Elio Germano - X Vai su X
Elio Germano: 10 film per raccontare un grandissimo attore - Nato a Roma nel 1980, Elio Germano è cresciuto lontano dalle logiche del divismo tradizionale, scegliendo piuttosto una strada fatta di impegno, discrezione e continua sperimentazione. cinematographe.it scrive
CHI E’ VINCITORE MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA, DAVID DI DONATELLO 2025/ Elio Germano: “Tutti meritano dignità” - Elio Germano vincitore miglior attore protagonista ai David di Donatello 2025: "Un grande onore per me". Da ilsussidiario.net