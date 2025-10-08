Elijah Wood ha letto la sceneggiatura di Il Signore degli Anelli | The Hunt for Gollum Sarà nel film?

Sembra che Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum di Andy Serkis si stia rivelando una reunion per il cast e la troupe dell’acclamata trilogia di Peter Jackson di quanto pensassimo. Sebbene Serkis (Gollum) sia l’unico attore confermato a riprendere il suo ruolo, sembra probabile che Sir Ian McKellen (Gandalf) e Viggo Mortensen (Aragorn) torneranno, e Orlando Bloom (Legolas) ha lasciato intendere che potrebbe apparire anche lui. Ora, Elijah Wood ha lasciato intendere che tornerà nei panni di Frodo Baggins. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: elijah - wood

Splatter, satira e supereroi radioattivi: Peter Dinklage e Elijah Wood presentano The Toxic Avenger al Comic-Con 2025

Teoria insolita su frodo e legolas spiegata da elijah wood

Il signore degli anelli: Elijah Wood è entusiasta di questa bizzarra teoria su Frodo e Legolas

Ad Halloween arriva il vostro nuovo horror preferito. Ecco il trailer di The Toxic Avenger, con Peter Dinklage, Julia Davis, Elijah Wood e Kevin Bacon. Dal 30 ottobre solo al cinema. #TheToxicAvenger - facebook.com Vai su Facebook

Il Signore degli Anelli, Elijah Wood è entusiasta per i ritorni nella saga grazie a The Hunt for Gollum - L'interprete di Frodo Baggins ha condiviso il suo entusiasmo per il nuovo film che sarà diretto e interpretato da Andy Serkis. msn.com scrive

Il signore degli anelli: La Caccia a Gollum, Elijah Wood conferma: "Tanti camei" - L'interprete di Frodo Baggins nella saga cinematografica de La Terra di Mezzo ha parlato del prossimo film, La Caccia a Gollum. Scrive cinema.everyeye.it