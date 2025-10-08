Elezioni RSU Stmicroelectronics la Fim Cisl ottiene sette delegati
La Federazione italiana metalmeccanici (Fim Cisl) Sicilia esprime grande soddisfazione per l'esito delle recenti elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) e delle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (RLS) presso lo stabilimento di STMicroelectronics (StM) di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: elezioni - stmicroelectronics
StMicroelectronics Catania: la Fiom-Cgil vince le elezioni RSU 2025 ed esprime 12 delegati
STMicroelectronics Catania: la Fiom-Cgil vince le elezioni RSU 2025 ed esprime 12 delegati La Fiom-Cgil si afferma come primo sindacato nelle elezioni RSU di STMicroelectronics a Catania. Con 12 delegati eletti – 3 operai e 9 impiegati – il sindacat - facebook.com Vai su Facebook
Wartsila: FIM-CISL vince nettamente elezioni in fabbrica - CISL al termine degli scrutini sui sindacati, dopo due giorni di voto on line e due in presenza, in Wartsila Italia. Scrive ansa.it
Elezioni sindacali alla Wartsila, oltre il 71% di preferenze per Fim-Cisl - Cisl in Wartsila Italia al termine degli scrutini sui sindacati, dopo due giorni di voto on line e due in presenza. Segnala rainews.it