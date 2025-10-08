Elezioni regionali ' Russoli' occupato | i seggi traslocano ai Vecchi Macelli

Il Comune di Pisa informa la cittadinanza che, in occasione delle Elezioni Regionali per il rinnovo del Consiglio e del Presidente della Regione Toscana, in programma domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025, le sezioni elettorali n. 53, 54, 55 e 56 - originariamente collocate presso il Liceo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

