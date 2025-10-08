Elezioni Regionali in Campania il centrodestra schiera il viceministro meloniano Cirielli Delusione FI | Insultò Berlusconi si scusi

Napoli – Alla fine a tagliare il filo di lana sarà proprio lui, il generale. Edmondo Cirielli, ufficiale dei carabinieri, viceministro agli Affari Esteri è ormai il candidato ufficiale del centrodestra nella corsa a sfidare Roberto Fico e il campo largo, nonostante i mal di pancia di Forza Italia. A confermarlo con un post è il figlio, Italo Giuseppe, che scrive: «È ufficiale: mio padre, il viceministro Edmondo Cirielli, sarà il candidato presidente del centrodestra in Campania. La sua candidatura non è un atto di ambizione, ma di sacrificio e coraggio, un gesto d’amore verso una Campania che merita di più». 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elezioni Regionali in Campania, il centrodestra schiera il viceministro meloniano Cirielli. Delusione FI: “Insultò Berlusconi, si scusi”

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

#Elezioni regionali in #Toscana, come e quando si vota - X Vai su X

Risultati delle Elezioni regionali in Calabria (definitivo): ecco tutti gli eletti Netta affermazione di Roberto Occhiuto con il 57,26 % dei consensi contro il 41,73 % di Pasquale Tridico. I calabresi scelgono l’“usato sicuro”: il centrodestra domina. A Reggio, Falc - facebook.com Vai su Facebook

Edmondo Cirielli è il candidato del centrodestra alle Regionali in Campania a un mese e mezzo dalle elezioni - Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e volto di FdI, sarà il candidato del centrodestra in Campania contro Roberto Fico ... Scrive fanpage.it

Elezioni Campania, idea Sangiuliano capolista: braccio di ferro tra FdI e Fi su Ciriell. Meloni: «Non punto al Colle» - «Faccio il presidente del Consiglio, vi assicuro che mi basta e avanza». Scrive ilmessaggero.it