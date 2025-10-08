Elezioni regionali della Toscana | quattro candidati in corsa per il futuro della Regione
Elezioni regionali della Toscana: quattro candidati, una sfida decisiva per il futuro della Regione.. Dopo le elezioni regionali nelle Marche, che hanno confermato Francesco Acquaroli alla guida della Regione, e quelle in Calabria, dove Roberto Occhiuto ha consolidato il suo mandato, il test elettorale si sposta in Toscana. Il 12 e 13 ottobre 2025, i cittadini toscani saranno chiamati alle urne per scegliere il nuovo presidente della Regione e rinnovare il consiglio regionale. Un appuntamento cruciale, che potrebbe ridefinire gli equilibri politici in una delle regioni storicamente più attive sul piano culturale, sociale e amministrativo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
