Elezioni regionali 2025 L’assessore di Aversa De Cristofaro si candida in Forza Italia | Sono ritornato a casa

Casertanews.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assessore comunale di Aversa Orlando De Cristofaro annuncia ufficialmente la sua candidatura alle elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025. Lo farà nelle liste di Forza Italia, il partito in cui ha mosso i suoi primi passi politici.“Sono ritornato a casa – ha dichiarato De. 🔗 Leggi su Casertanews.it

