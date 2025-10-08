Elezioni regionali 2025 Elena Meini Lega denuncia | Imbrattato autobus con la mia pubblicità

"Il solito sport preferito degli antidemocratici in campagna elettorale colpisce anche me: imbrattato autobus con la mia pubblicità". A denunciare il caso è la capogruppo e candidata capolista a Pisa alle elezioni regionali per la Lega Elena Meini. "Non mi stupisco affatto che, pure in questa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Domenica 12 e lunedì 13 ottobre si vota in Toscana per le elezioni regionali: i cittadini sono chiamati a scegliere il presidente della Giunta regionale e rinnovare il Consiglio regionale - facebook.com Vai su Facebook

Sicurezza, più treni e concretezza. Elezioni regionali: “Ecco la Toscana che vogliamo” - X Vai su X

Elezioni regionali in Toscana, ecco chi sono i tre candidati alla presidenza - Il candidato della coalizione di centrodestra è Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e coordinatore regionale di FdI. Riporta tg24.sky.it

Elezioni Regionali Toscana, come e quando si vota - Il presidente della Giunta regionale sara il candidato presidente che ha conseguito il maggior numero di voti, a condizione che abbia superato il 40% dei voti ... Secondo tgcom24.mediaset.it