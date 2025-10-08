Elezioni regionali 2025 conto alla rovescia per le liste | ecco i nomi in corsa nel casertano
Il tempo stringe: il termine per la presentazione delle liste per le prossime elezioni regionali si avvicina e, con esso, cresce il fermento politico in Terra di Lavoro. I partiti stanno definendo gli ultimi tasselli e iniziano a circolare le prime stime sulla distribuzione dei seggi destinati. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Sicurezza, più treni e concretezza. Elezioni regionali: “Ecco la Toscana che vogliamo” - X Vai su X
ELEZIONI REGIONALI CAMPANIA 2025 Fratelli d'Italia lancia la candidatura di Edmondo Cirielli - viceministro agli Esteri ed alla Cooperazione - a Presidente della Regione Campania. Edmondo Cirielli, da sempre militante sul territorio campano e protagon - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali 2025, conto alla rovescia per le liste: ecco i nomi in corsa nel casertano - I partiti stanno definendo gli ultimi tasselli e iniziano a circolare le prime stime sulla distribuzione dei seggi destinati alla provincia di Caserta ... casertanews.it scrive
Elezioni regionali Toscana tutto sul voto del 12 e 13 ottobre 2025: candidati, coalizioni ed eventuale ballottaggio - Eugenio Giani per il centrosinistra e Alessandro Tomasi per il centrodestra si contendono la presidenza: se nessuno supererà il 40%, si torna a votare per il ballottaggio del 26–27 ottobre ... Da italiaoggi.it