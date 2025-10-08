Elezioni regionali 2025 cdx candida Edmondo Cirielli in Campania Luigi Lobuono in Puglia e Alberto Stefani in Veneto

Sciolte le riserve in merito ai candidati da schierare nelle prossime elezioni regionali che si terranno il 23 e 24 novembre. La Lega alla fine opta per il nome di Stefani, come anticipato dal Giornale d'Italia Il centrodestra ha sciolto le riserve in merito ai candidati nelle prossime region.

