Elezioni presidente della Calabria e rinnovo consiglio in archivio ma sarà ancora campagna elettorale
L’euforia del centrodestra per la conferma di Roberto Occhiuto presidente e dei venti consiglieri eletti non si smorza ancora. E non si dirada la delusione del centrosinistra per la non elezione di Pasquale Tridico presidente. Due opposti umori da parte delle rispettive coalizioni che nei giorni a seguire inizieranno a preparare il terreno per confermare e smentire quanto è avvenuto nell’ultima consultazione. Tra i trenta consiglieri regionali eletti (20 del centrodestra, 10 del centrosinistra) risultano eletti Giuseppe Falcomata’, Giuseppe Ranucci (Pd) Sindaci di Reggio Calabria e Palmi, Sergio Ferrari (FI) sindaco di Cirò e presidente della Provincia di Crotone, Rosaria Succurro (lista Occhiuto presidente) sindaca di San Giovanni in Fiore e presidente della Provincia di Cosenza, Orlandino Greco (Lega) sindaco di Castro Libero. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: elezioni - presidente
