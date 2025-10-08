Elezioni nei quartieri Regolamento al voto in consiglio comunale
Il consiglio comunale di Cesena torna a riunirsi domani alle 13.30, con la presentazione di due interpellanze. La prima dei consiglieri Marco Giangrandi e Denis Parise di Cesena Siamo Noi relativa all’utilizzo e alla gestione dello strumento ‘scout speed’ da parte del Comando della Polizia locale di Cesena. I due consiglieri di Cesena Siamo Noi presenteranno un’altra interpellanza sul parco a servizio del nuovo polo ospedaliero. La seconda sessione dei lavori sarà invece interessata da quattro delibere, fra cui l’approvazione del regolamento dei consigli di quartiere, che prelude alle elezioni di metà dicembre, per la prima volta anche online. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
