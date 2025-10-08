Elezioni in Toscana | Tomasi chiude con Meloni Tajani e Salvini Conte sarà a Firenze ma non vedrà Giani

Chiusura di campagna elettorale per le regionali, in Toscana (si vota il 12 e 13 ottobre 2025), con eventi compatti e sparpagliati. Lo sfidante del centrodestra, Alessandro Tomasi, chiuderà la sua campagna elettorale venerdì con tutti i leader del centrodestra, dalla presidente del consiglio, Giorgia Meloni, a Matteo Salvini e Antonio Tajani L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Elezioni in Toscana: Tomasi chiude con Meloni, Tajani e Salvini. Conte sarà a Firenze ma non vedrà Giani

elezioni - toscana

