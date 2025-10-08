Elezioni in Toscana Conte si stacca dal campo largo | niente chiusura di campagna con Giani

Tutti divisi appassionatamente. Nel centrosinistra si fa sempre più fatica a digerire la doppia batosta consecutiva subita nelle Marche e in Calabria e l'alleanza Partito Democratico-Movimento 5 Stelle-Alleanza Verdi Sinistra scricchiola anche in Toscana a quatto giorni dal voto. L'ultima novità riguarda direttamente Giuseppe Conte, che venerdì completerà il suo tour di campagna elettorale a sostegno del governatore uscente Eugenio Giani senza tuttavia farsi vedere sul palco al fianco del candidato Pd. Dagli ambienti grillini tengono a far sapere che non è escluso che Conte e Giani si vedano per un saluto conclusivo, ma ormai la frittata è fatta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

