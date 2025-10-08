Elezioni in Siria | cosa dobbiamo sapere
Elezioni in Siria: c’è un nuovo Parlamento, ma restano i soliti vecchi equilibri. Le elezioni siriane di domenica hanno confermato ciò che molti osservatori si aspettavano: il nuovo parlamento siriano sarà composto quasi interamente da uomini musulmani sunniti, molti dei quali ex combattenti delle milizie che hanno rovesciato Bashar al Assad nel dicembre 2024. Le donne e i rappresentanti delle minoranze restano eccezioni: appena sei donne e una decina di deputati appartenenti a comunità non sunnite. Si tratta delle prime elezioni dopo la fine della dittatura di Assad, e sono avvenute in un contesto estremamente limitato: solo 6mila persone hanno potuto votare, su una popolazione di circa 25 milioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Come sono andate le prime elezioni della nuova Siria, imperfette ma necessarie . L'obiettivo principale è quello di "ricostruire la vita legislativa nel paese dopo anni di paralisi", dice la professoressa di diritto siriana Ghuna Bdiwi.
