Elezioni in Siria | cosa dobbiamo sapere

Elezioni in Siria: c’è un nuovo Parlamento, ma restano i soliti vecchi equilibri. Le elezioni siriane di domenica hanno confermato ciò che molti osservatori si aspettavano: il nuovo parlamento siriano sarà composto quasi interamente da uomini musulmani sunniti, molti dei quali ex combattenti delle milizie che hanno rovesciato Bashar al Assad nel dicembre 2024. Le donne e i rappresentanti delle minoranze restano eccezioni: appena sei donne e una decina di deputati appartenenti a comunità non sunnite. Si tratta delle prime elezioni dopo la fine della dittatura di Assad, e sono avvenute in un contesto estremamente limitato: solo 6mila persone hanno potuto votare, su una popolazione di circa 25 milioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

