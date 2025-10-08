Elezioni Campania idea Sangiuliano capolista | braccio di ferro tra FdI e Fi su Ciriell Meloni | Non punto al Colle
Sul Colle non si immagina. «Faccio il presidente del Consiglio, vi assicuro che mi basta e avanza». Non oggi, almeno. Giorgia Meloni replica a distanza a Matteo Renzi. Nessuna trama. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Elezioni Regionali, sfida Occhiuto-Tridico in Calabria. Il centrodestra pensa a Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia
Elezioni Regionali Campania, De Luca apre a Fico: «Intesa sui programmi, ma no a fughe in avanti»
Elezioni in Campania, Bicchielli-Casciello: “Noi Moderati sosterrà Cirielli, resta valida anche la proposta Carfagna”
Elezioni Campania, idea Sangiuliano capolista: braccio di ferro tra FdI e Fi su Ciriell. Meloni: «Non punto al Colle» - «Faccio il presidente del Consiglio, vi assicuro che mi basta e avanza». ilmessaggero.it scrive
Elezioni Regionali Campania, Bandecchi vuole Maria Rosaria Boccia come candidata: potrebbe sfidare Sangiuliano - Il sindaco di Terni Bandecchi ha proposto a Maria Rosaria Boccia la candidatura alle Regionali in Campania, dove potrebbe trovare Sangiuliano ... Come scrive virgilio.it