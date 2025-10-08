Elezioni ai dipartimenti Unipg Medicina divisa sul direttore si andrà al ballottaggio Tutti gli eletti

Si sono conclusi oggi gli scrutini delle consultazioni elettorali che ieri hanno chiamato alle urne il personale docente e tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Perugia, al fine dell'elezione dei Direttori dei Dipartimenti, dei rappresentanti del personale PTA all'interno dei.

Università, Medicina spaccata in due: sarà ballottaggio. I direttori eletti negli altri dipartimenti - È un Dipartimento di Medicina spaccato in due quello che esce dalle elezioni attraverso le quali il personale docente e quello tecnico-

Elezioni Unipg, sarà ballottaggio tra Marianelli e Porena - Fuori dalla sfida decisiva per pochi voti Luca Gammaitoni (più distanziati Paolo Carbone e Marcello Signorelli).