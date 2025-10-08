Elezioni a Faenza strappo nella Lega Liverani si dimette da capogruppo | Sostengo Padovani

Tensioni in casa Lega a Faenza. E nel mirino ci sono già le elezioni amministrative della città manfreda che si terranno nella primavera del 2026. Il consigliere comunale del Carroccio, Andrea Liverani, si dimette infatti da capogruppo. "Il mio percorso politico è nato nella Lega e continua nella. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

elezioni faenza strappo legaLiverani si dimette da capogruppo della Lega Faenza. Sceglie di sostenere Padovani e candidarsi al suo fianco - "Mi dimetto da capogruppo della Lega a Faenza e scelgo di sostenere Gabriele Padovani". Segnala ravennanotizie.it

elezioni faenza strappo legaElezioni Faenza: il Popolo della Famiglia in campo insieme alla Lega - Nel centrodestra sarà presente alle elezioni anche il Popolo della Famiglia. Secondo ravennawebtv.it

