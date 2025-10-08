Elezioni a Faenza strappo nella Lega Liverani si dimette da capogruppo | Sostengo Padovani
Tensioni in casa Lega a Faenza. E nel mirino ci sono già le elezioni amministrative della città manfreda che si terranno nella primavera del 2026. Il consigliere comunale del Carroccio, Andrea Liverani, si dimette infatti da capogruppo. "Il mio percorso politico è nato nella Lega e continua nella. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
