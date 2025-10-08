C ’è un profumo che sa di terra bagnata, radici e vento caldo: è quello del vetiver, la nota che negli ultimi anni è tornata al centro della scena olfattiva grazie al suo carattere autentico e sofisticato. Da ingrediente tradizionale della profumeria maschile a protagonista delle nuove composizioni genderless, il vetiver rappresenta oggi l’essenza di una bellezza naturale, elegante e senza tempo. Profumi in olio, quali sono e perché durano di più X Leggi anche › Profumi all’iris: le migliori scie cipriate in vista dell’autunno Vetiver: storia di una nota olfattiva nobile e antica. Il vetiver, conosciuto anche come “olio della tranquillità”, è una pianta erbacea originaria dell’India e appartenente alla famiglia delle graminacee. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Elegante, terroso e intramontabile: il vetiver torna al centro della scena beauty come nota simbolo di equilibrio e sensualità